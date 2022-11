Princesse Leonor : Une star du foot amoureux de la future reine d'Espagne ? Ce cadeau qui en dit long !

Cela fait maintenant plus d'une semaine que la Coupe du monde au Qatar a démarré et après deux rencontres, plusieurs favoris se détachent déjà pour la victoire finale. Vainqueurs en 2018 en Russie, les Bleus de Didier Deschamps ont rassuré leurs supporters avec deux victoires pleines de maîtrise et avec un Kylian Mbappé à ce niveau, l'équipe de France fait peur à tous ses adversaires. Le Brésil de la star du PSG Neymar, est également très bien placé pour soulever le trophée fin décembre, tout comme le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a encore fait belle impression hier soir face à l'Uruguay d'Edinson Cavani. Outre ces trois équipes pleines de stars, l'Espagne est également bien placée au petit jeu des pronostics.

Pleine de jeunes talents prêts à exploser à la face du monde, la Roja pratique l'un des jeux les plus léchés des équipes présentes au Qatar. Sous la houlette de Luis Enrique, leur entraîneur qui a rendu un bel hommage à sa fille décédée en 2019, les Espagnols peuvent compter sur un milieu de terrain d'exception, avec notamment la présence du jeune Gavi. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone réussit un début de compétition éblouissant, à tel point que le roi d'Espagne, Felipe VI est venu rendre une petite visite de courtoisie à sa sélection. Un beau moment sous l'oeil des caméras et au cours duquel les joueurs en ont profité pour offrir quelques cadeaux au fils de Juan Carlos.

Un maillot pour Leonor et une "romance" à venir ?

Le jeune Gavi s'est avancé vers le mari de Letizia d'Espagne pour lui offrir un maillot de l'équipe d'Espagne en y apposant sa signature. Le problème ? Le maillot est de très petite taille, il s'agirait d'un S, et la presse espagnole pense donc qu'il est plutôt destiné à la fille du roi, la princesse Leonor ! D'après l'émission de télé espagnole Socialité, la jeune fille de 17 ans serait également très fan du joueur originaire de la banlieue de Séville et d'après eux, il pourrait même y avoir "une romance royale", comme le rapporte le média Nius.

Des rumeurs donc, mais il se pourrait bien qu'il y ait de l'amour dans l'air entre la nouvelle star de l'équipe d'Espagne et la jeune princesse !