Priscilla Betti au naturel : la chanteuse se dévoile sans maquillage ni artifice

Si on a bien appris une chose du confinement, c'est qu'il était important d'apprendre à se retrouver et à s'accepter. Et par se retrouver, entendons : traîner de longues heures en jogging sans se maquiller ni se coiffer, sans culpabiliser. Priscilla Betti, sortie comme nous tous de l'enfermement imposé par le gouvernement, a semble-t-il adopté la tendance qui consiste à s'apprécier avec ou sans trois couches de fond de teint sur le visage. Et comme elle a raison ! Sur son compte Instagram, la jolie chanteuse a partagé un portrait d'elle sans le moindre artifice qu'elle a simplement titré "no filter". Chassez le naturel... il revient au grand galop.

Pour se protéger de la pandémie du coronavirus, Priscilla Betti s'était enfermée avec sa grande soeur Sandra, sa nièce et ses chiens. Elle continuait à occuper son poste de chroniqueuse dans l'émission Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, à domicile, avec Séverine Ferrer et Issa Doumbi. Et le soir venu, à 20h en famille, elle donnait des concerts privés depuis son balcon pour remercier le personnel soignant. "On est quand même assez solidaires là où on est, racontait-elle à Purepeople. Nous, j'avoue, on fait le plus de bruit puisque c'est casseroles, cuillères en bois et compagnie. Et en plus de ça, ma soeur est chanteuse, moi aussi, donc de temps en temps on pousse la chansonnette."