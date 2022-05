Prostitution dans la téléréalité ? Révélations sur les coulisses sombres de Secret Story

C'est le scandale qui secoue la planète télé en ce moment. Depuis plusieurs jours, des rumeurs insistantes circulent sur la Toile. Elles affirment que plusieurs candidates très connues des programmes de téléréalité seraient, en parallèle de leurs activités sur les réseaux sociaux, des escort girls payées pour tenir compagnie à des hommes fortunés aux pratiques parfois douteuses. Maïssane, ex-candidate des Marseillais, a d'ailleurs témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste, affirmant que si les propositions d'agences de ce type de professions pullulaient dans les messages privés, elle n'avait jamais entendu ou vu quiconque s'adonner à cette pratique.

S'il n'est plus dans le milieu, Benjamin Castaldi connaît encore plutôt bien les coulisses de la téléréalité. Présentateur de Secret Story pendant plusieurs années, le mari d'Aurore Aleman a révélé que les affaires de prostitution de ce type n'étaient pas un fait nouveau : "Les déviances, on les a apprise il y a 2, 3 ans mais la prostitution dans téléréalité, je peux vous révéler quelque chose de très fort, c'est qu'à l'époque de Secret Story, quand on faisait les castings, on avait un code qu'on donnait aux filles qui faisaient passer les castings, c'était 'Code Dubaï !'"

Benjamin Castaldi n'est pas passé par quatre chemins pour expliquer les raisons de cette vigilance : "On savait très bien, pour certaines d'entre elles, que leur métier était aussi d'aller faire des voyages à Dubaï pour faire ce métier de call-girl. Je peux même vous révéler autre chose. Sur l'émission, comme c'était filmé 24h24, certaines candidates parlaient, pensant ne pas être filmées, et échangeaient dans une langue étrangère. On a fait traduire et on a compris très vite que leur métier essentiel était d'être call-girl."

C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs figures du programme quittaient le programme avant la fin, prétextant une fausse raison : "Certaines candidats ont décidé de quitter le programme non pas parce qu'elles étaient en dépression, mais parce qu'elles avaient fait le calcul qu'en restant 2 ou 3 semaines avec nous, elles perdaient une tonne d'oseille. Ce dossier-là est un dossier connu du monde de la téléréalité de mon époque. Mais effectivement, la transhumance Paris-Dubaï dont on parle aujourd'hui date de Secret Story. (...) Elles allaient beaucoup travailler là-bas. Aujourd'hui, je ne les connais pas mais si ça existait il y a 10 ans, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça aurait disparu."