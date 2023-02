Quels sont les signes astrologiques les plus fétichistes ? Découvrez les 4 élus !

Les signes astrologiques sont comme une sorte de carte d'identité sur chacun d'entre nous. Vous avez un date à venir ou vous voulez en savoir plus sur votre nouveau collègue, demander lui simplement son signe du zodiaque. Bien sûr, le parcours de vie ou encore les embûches que chaque personne a surmontées sont bien plus responsables du caractère de chacun mais on peut néanmoins s'amuser de certaines similitudes à deux personnes natives d'un même signe. L'occasion de découvrir les signes réputés pour être rancuniers, bordéliques ou encore menteurs.

Mais aussi d'apprendre que le signe astrologique le plus sexuel est de loin le Scorpion. Mais naturellement, tous les signes du zodiaque sont friands de plaisirs charnels. Certains avec même quelques délires fétichistes. Qui sont-ils ? La Balance (23 septembre-22 octobre), signe d'Air, est du genre curieux. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Elsa Zylberstein, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou. Le natif du signe devrait donc apprécier expérimenter de nouvelles choses avec son partenaire au lit. Et comme lui, les signes du Taureau (21 avril-21 mai), du Cancer et du Poissons aiment procurer du plaisir à leur leur partenaire. Ces quatre signes ont aussi en commun d'être plutôt fétichiste. Anne-Sophie Lapix, Camille Lacourt, Karine Ferri,Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel, Nicolas Bedos et David Beckham sont tous natifs du signe du Taureau.

Les pieds, ça les rend fous !

Ainsi, on apprend que le signe du Poissons et celui du Taureau seraient fétichistes des pieds. Chez les Poissons (19 février-20 mars) stars,Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello. Tout contact sensuel avec cette partie du corps les rendrait complètement fous. Pour le Cancer, il s'agit des seins chez la femme, qui seraient donc sa zone érogène. Parmi les Cancer célèbres, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Melissa Theuriau , Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani. Quant notre ami Balance serait tout simplement sensible au toucher de la peau. Pour ce qui est des signes les plus sexuels, il s'agit dont du Scorpion, qui laisse des souvenirs inoubliables à tous ses amants. Mais aussi du signe du Bélier. Véritable signe de feu, il a sans cesse besoin de se dépenser et le lit ne fait pas exception. Enfin, on retrouve dans ce trio gagnant le Taureau, signe symbolisé par l'amour, la sensualité.