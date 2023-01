Quels sont les signes astrologiques qui risquent de se faire tromper ? Un malheureux dont le coeur pourrait être brisé...

Comme une carte d'identité sur chacun d'entre nous, les signes astrologiques permettent de dévoiler quelques informations utiles, et à bien y regarder certaines personnages nés sous le même signe partagent parfois quelques traits de caractère. Alors, qui du Taureau, du Poissons ou du Bélier fait partie du top des bagarreurs, des infidèles, ou encore à l'inverse des fidèles ? Il est bien sûr bon de rappeler que qu'ils ne sont qu'une infime partie de ce qui compose notre personnalité, déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe.

Si on a déjà fait la liste des infidèles du zodiaque, un signe en revanche est celui qui risquerait bien être celui qui se fait le plus tromper. Les natifs du Poissons risquent en effet le plus de vivre une peine d'amour. Et voici les raisons. Le Poissons est le grand sensible du zodiaque, de par son élément l'Eau. Il est donc plus susceptible que d'autres de se faire briser le coeur, à l'instar de ses deux partenaires d'Eau : le Scorpion et le Cancer. Sensibles, ils sont aussi imprévisibles et peuvent passer d'émotion contraire en un rien de temps. Très sensibles, ils sont aussi empathiques et ressentent les émotions des autres. Ce qui les rend très investis dans leurs histoires amoureuses.

Il ignore toutes les alertes

Si le Poissons est de nature très intuitive et pourrait donc sentir si son partenaire commençait à le tromper, ce dernier lorsqu'il est amoureux ne fait plus attention à aucun redflag. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Vitaa, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello. Les défauts visibles et problèmes de compatibilité ne sont pas son problème. Très optimiste, il peut d'ailleurs ne rien voir des problèmes au sein de son couple. Et il pourrait bien être donc susceptible de se faire tromper. La fidélité, l'infidélité, l'amour de la séduction, ne dépendent heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.