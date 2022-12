Quels sont les signes astrologiques qui sont les pires amants ? Un top 3 à éviter...

Et si les astres pouvaient nous renseigner sur notre conduite ? Alors forcément, le parcours de chacun et l'éducation reçue est bien plus importants que le reste mais les signes astrologiques donnent néanmoins une sorte de carte de visite de l'autre. De quoi s'appuyer pour en savoir un peu plus sur son nouveau crush. Ainsi, vous avez pu découvrir grâce à cela que les Sagittaire et les Bélier sont les plus infidèles du zodiaque, qu'à l'inverse, d'autres sont bien plus fidèles. Ou encore que Poissons, Taureau et Cancer ont beaucoup de chance en amour. Mais alors quels sont les pires amants parmi les signes astrologiques ?

On connaît déjà les trois plus chauds du zodiaque. Et il s'agit du Scorpion, du Bélier ou encore du Taureau. Mais à l'inverse quels sont ceux qui sont à la traîne sur ce point ? Le pire amant du zodiaque se trouve être le Verseau. Les natifs de ce signe sont plus branchés par une interminable conversation spirituelle que par une soirée torride. Il est donc le moins aventurier au lit. S'ils aiment bien dire des choses pour aller à contre-courant, il n'en reste pas moins un signe très peu entreprenant. On retrouve parmi les Verseau célèbres Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weekend, François Civil ou encore Vianney. Rappelons toute En partant de la fin donc, le Capricorne le suit. Avec les natifs de ce signe, c'est un peu tout ou rien. Alors au lit, ils seront soit les meilleurs soit les pires. Accros au boulot, ils risquent néanmoins d'être bien plus remarqués dans l'open space. Parmi les Capricorne célèbres on note : Jessica Thivenin, mais aussi Kate Middleton, Carla Bruni et Omar Sy.

Des signes un peu à la traîne au lit

Enfin, on retrouve la Balance. Les natifs du signe sont loin d'être d'être les plus sexuels. Mais pour satisfaire leur partenaire, ils ne manquent néanmoins pas de générosité. Et adorant plaire à l'autre, ils feront tout ce qui est en leur possible. Malheureusement, ils risquent d'en oublier le plus important : leur propre plaisir. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou. Mais que tous les signes astrologiques se rassurent, à chacun sa force. Ainsi, parmi nos pires amants, l'un pourrait bien être celui qui a le plus de chance de devenir très riches, et il s'agit du Capricorne. Eh oui, on ne gagne pas à tous les coups.