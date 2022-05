Quentin Fillon Maillet en couple : après le sacre, il prend du bon temps avec sa compagne Lydie

C'est la star incontestée des derniers Jeux olympiques qui se sont tenus en Chine l'hiver dernier. Avec cinq médailles décrochées, dont deux en or, Quentin Fillon Maillet a réussi une compétition hors du commun, succédant avec brio à Martin Fourcade dans le coeur des Français. Après avoir été reçu avec les honneurs par le président de la République, Emmanuel Macron, le biathlète de 29 ans a pu reprendre sa vie de tous les jours, loin de la ferveur médiatique déclenchée par ses exploits.

En couple depuis plusieurs années avec la jolie Lydie, Quentin Fillon Maillet a pu profiter de cette accalmie et de la fin de saison en biathlon pour s'accorder de belles vacances à deux. Après de belles vacances à l'étranger il y a deux semaines, les deux amoureux se sont rendus du côté d'Annecy le week-end dernier. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 140 000 abonnés, le champion olympique a partagé une série de photos de ce beau moment à deux. "Rien de plus pour être heureux", écrit-il en commentaire de sa publication, preuve qu'il vit un très beau moment à deux.

Sur les photos, on peut voir Quentin Fillon Maillet et Lydie, bras dessus, bras dessous, se promener le long du sublime lac d'Annecy lors d'une belle journée ensoleillée. Les deux amoureux n'hésitent pas à prendre la pose pour le photographe et on sent bien toute la complicité qui les unit tant leurs sourires irradient de bonheur. Une publication qui a beaucoup plu aux internautes puisqu'elle a déjà été liké plus de 16 000 fois en moins de 24 heures.

Une future installation à Annecy en vue ?

L'ancien rival et ami du biathlète, Martin Fourcade, n'a pas tardé à réagir à sa venue à Annecy. "Tu es toujours par ici ?", lui demande-t-il, avant que Quentin Fillon Maillet ne lui réponde : "déjà en repérage", suivi d'un smiley clin d'oeil. Une façon pour le champion de dire à ses fans qu'il compte s'installer prochainement du côté d'Annecy ? C'est fort possible !