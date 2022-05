Qui veut épouser mon fils : Mariage surprise pour un candidat emblématique

Les bonnes nouvelles s'enchaînent dans le petit monde de la télé-réalité. Dimanche 22 mai 2022, Fidji Ruiz a annoncé son mariage secret avec Anas. Des photos de cette union ont été dévoilées sur Instagram. Et elle n'est pas la seule à avoir passé ce cap avec sa moitié. Un ancien candidat emblématique de Qui veut épouser mon fils ? (TF1) est également désormais un homme marié.

Il s'agit de Steven Bachelard, participant de la saison 3 en 2014. L'ancien séducteur a tenté de trouver l'amour dans La Villa des coeurs brisés en 2016 ou encore Les Princes de l'amour en 2018. Mais peu de temps après, le public a découvert qu'il était en couple avec une jeune femme prénommée Cassandra. Ensemble, ils ont participé à La Bataille des couples en 2018. Et depuis, ils filent toujours le parfait amour. Une divine idylle qui a donné envie au papa de Lyvia (née en mars 2015 d'une ancienne relation) de sauter un grand pas avec sa belle.

"4•05•2022 - Officiellement Mr & Mme Bachelard. Nous pouvons enfin vous dévoiler l'un de nos projets, notre mariage civil. Nous nous sommes unis aux côtés de notre famille, nos témoins et nos proches", peut-on tout d'abord lire en légende d'une photo de Steven et Cassandra en train de dévoiler leurs alliances. Tous deux sont de blanc vêtus mais, les tourtereaux étant assis dans une voiture et la photo prise en gros plan, on ne peut malheureusement pas voir leurs tenues.

Steven et Cassandra ont ensuite fait une autre grande annonce : 'Maintenant place au mariage religieux qui approche à grands pas comme le veut la tradition : le mariage a lieu au village de la mariée. Je vous donne donc rendez-vous prochainement au Portugal, au village de toute mon enfance entourés de toute notre famille et tous nos amis."