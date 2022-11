Quotidien : Un acteur obligé de faire faux bond à Yann Barthès, il justifie son absence

Du 23 au 28 août dernier se tenait l'édition 2022 du Festival du film francophone d'Angoulême. L'occasion de découvrir certains films en avant-première, à commencer par Les Femmes du square, long-métrage réalisé par Julien Rambaldi, le compagnon de Léa Drucker. Cette oeuvre cinématographique, qui sort dans les salles de cinéma ce mercredi 16 novembre, relate l'histoire d'Angèle, jeune femme ivoirienne qui, grâce à sa tchatche et à son culot, parvient à échapper à une bande de dangereux malfrats puis à se faire engager comme nounou dans un quartier chic parisien.

Découvrant les conditions de travail difficiles de ses collègues, elle se met en tête de les défendre avec l'aide d'un jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme... Un personnage incarné par l'actrice Eye Haïdara, qui s'est d'ailleurs exprimée sur son rôle auprès du magazine Femina. "Elle (Angèle) est assez loin de moi et j'envie certains traits de sa personnalité. J'aimerais avoir sa tchatche, son sens de la repartie. Alors, quand on m'a donné l'occasion de pouvoir l'avoir, je n'y suis pas allée à moitié, mais avec gourmandise, en me délectant de chaque scène !", a-t-elle ainsi déclaré.

Nous avons tout essayé sans succès

Elle a notamment vécu ce tournage, qui "a débuté durant le deuxième confinement", comme "une aventure collective", où "nous étions tous enjoués de retrouver les plateaux. On a pris chaque jour de travail comme un cadeau". Un projet qui était également l'occasion pour elle de partager l'écran avec Ahmed Sylla, connu en tant qu'humoriste mais aussi en tant qu'acteur, à travers ses nombreux rôles, que ce soit dans L'Ascension, Le Dindon ou plus récemment Classico.

Il était d'ailleurs attendu sur le plateau de Quotidien ce lundi 14 novembre, aux côtés d'Eye Haïdara, pour parler des Femmes du square, film dans lequel il incarne justement le jeune avocat convoité par Angèle (jouée par Eye Haïdara). Mais il n'a pas pu s'y rendre et s'est expliqué sur son compte Twitter avant de s'excuser auprès du présentateur du talk-show Yann Barthès. "Malheureusement j'étais encore sur le plateau de tournage pour mon prochain film. Nous avons tout essayé sans succès. Mes sincères excuses à toute l'équipe qui a travaillé pour nous recevoir, ce film je l'adore il mérite d'être défendu à fond. J'espère qu'on se loupera pas la prochaine fois Yann".