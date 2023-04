Quotidien : Une célèbre influenceuse "humiliée", elle sort enfin du silence et dénonce une chronique "ratée"

Soneeeeeel est vexée et ne s'en cache pas. Véritable star des réseaux sociaux et notamment sur l'application TikTok où elle engrange plus de 650 000 abonnés, la jeune femme propose toutes sortes de contenus sur son compte et donne par exemple des cours d'élégance à la française. Le vendredi 14 avril 2023, elle a d'ailleurs été le sujet d'une chronique dite humoristique dans l'émission Quotidien animée par Yann Barthès. Malheureusement, la jolie blonde s'est plus sentie humiliée qu'autre chose et a tenu à le faire savoir en postant une vidéo réponse...

Sans filtre ou presque et surtout très proche de ses fans, Soneeeeeel ou simplement Solène a fait part de sa déception dans un TikTok publié le dimanche 16 avril 2023. "Je suis humaine quand même. J'ai peut-être 650 000 abonnés mais je reste humaine... Je dînais chez un ami et en partant je regarde mon téléphone et je vois énormément de notifications me disant que je suis passée à la télé. Au début je me dis que c'est cool et après je regarde et en fait c'était une chronique humiliante. On a clairement cherché à m'humilier", a-t-elle déploré face caméra. Il faut dire que, se moquant des leçons d'élégance dispensées par la jeune femme, le chroniqueur Nicolas Fresco (qui avait déjà fait polémique en s'attaquant aux influenceuses Polska et Tootatis) a dépeint la jeune femme comme étant "méprisante". Un qualificatif qui a fait beaucoup de mal à cette dernière. "Je vous cache pas que j'étais pas bien... Là-dessus ils ont bien réussi leur coup. C'est comme quand quelqu'un à l'école cherche à t'humilier devant toute la classe. Imaginez un journaliste, sur un plateau télé, à 20h, qui cherche à t'humilier devant toute la France...", a-t-elle précisé encore très marquée.