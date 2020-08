R. Kelly en prison : nouveaux éléments accablants, trois complices arrêtés

Encore un élément accablant pour R. Kelly. Déjà en très mauvaise posture - pédophilie, séquestration, viols, création d'une "secte" d'esclaves sexuels... - le chanteur américain de 53 ans est encore plus empêtré dans cette affaire. Comme l'a annoncé TMZ.com , et l'a confirmé l'AFP, trois complices présumés de R. Kelly ont été arrêtés mercredi 12 août 2020.

Dans des documents publiés mercredi, des procureurs fédéraux ont affirmé que trois membres du cercle artistique de R. Kelly - Richard Arline Jr., Donnell Russell et Michael Williams - ont été impliqués dans des opérations de chantage et de harcèlement afin de faire taire certaines accusatrices. Ces suspects sont accusés d'avoir incendié une voiture devant le domicile d'une victime, menacé de dévoiler des photos intimes et d'avoir versé 500 000 dollars à un témoin afin d'influencer son témoignage.

Les trois accusés "ont montré qu'il n'y avait aucune ligne qu'ils ne franchiraient pas pour aider R. Kelly à éviter les conséquences de ses crimes présumés", a déclaré Peter Fitzhugh, inspecteur chargé de l'enquête.

R. Kelly est poursuivi dans plusieurs États, pour des dizaines de chefs d'accusation. Il est d'abord poursuivi à New York pour corruption, lié à son mariage avec la chanteuse Aaliyah alors qu'elle n'avait que 15 ans. Ce chef d'inculpation, pour lequel il a plaidé non coupable, s'ajoute à des accusations de recrutement systématique de jeunes filles lors de tournées pour les forcer à des relations sexuelles.

À Chicago, R. Kelly est accusé de s'être filmé en plein acte sexuel avec des mineures, et d'avoir payé des témoins lors de son procès en 2008, pour lequel il avait été acquitté. Il est donc jugé une deuxième fois, pour les mêmes chefs d'accusations et avec de nouvelles victimes.

Dans l'Illinois, il est accusé d'une douzaine de chefs d'accusations, dont détournement de mineures et proxénétisme. R. Kelly, est également accusé d'agressions sexuelles dans le Minnesota.