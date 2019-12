R. Kelly face à une accusation de corruption pour son mariage avec Aaliyah

Depuis vingt ans, le chanteur de R'n'B R. Kelly fait l'objet de nombreuses accusations d'agressions sexuelles et de détournement de mineures. La plus connue est peut-être son mariage avec la chanteuse Aaliyah en 1994. Âgée de 15 ans au moment de cette union, la faisabilité de ce mariage a toujours été très douteuse, le mariage dans l'Etat de l'Illinois n'étant légal qu'à partir de l'âge de 18 ans.

Jeudi 5 décembre 2019, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé R. Kelly d'avoir corrompu un employé du gouvernement de l'Illinois, le 30 août 1994, afin d'obtenir une fausse carte d'identité pour Aaliyah, selon l'acte d'accusation. Le chanteur aurait donc versé un pot-de-vin afin de rendre dissimuler l'âge réel d'Aaliyah. Dans son numéro de décembre 1994/janvier 1995, le magazine américain Vibe publiait une copie du certificat de mariage des deux stars du R'n'B. On pouvait y lire qu'Aaliyah avait 18 ans. Ce certificat a été remis au lendemain de la date présumée du pot-de-vin.

Durant l'enquête à Brooklyn, les procureurs ont mis la main sur un certain nombre de documents dont les actes de mariage et d'annulation et l'acte de naissance d'Aaliyah, selon un document de la cour déposé jeudi dernier. Parmi les preuves rassemblées figurent des documents du département des services sociaux de l'Illinois et du secrétaire d'État de l'Illinois prouvant l'échange d'argent à des fins de corruption. Cette nouvelle allégation étaye l'acte d'accusation contre le chanteur, qui l'accuse d'exploiter sexuellement des filles mineures et de les contraindre à des activités sexuelles illégales.

Dans une interview accordée plus tôt dans l'année à Good Morning America sur ABC, Me Steven Greenberg, l'avocat de R. Kelly, a déclaré que son client n'avait "aucune idée" de l'âge d'Aaliyah au moment du mariage. "De ce que j'en sais, Aaliyah n'a pas dit qu'elle avait 15 ans et, pour se marier, elle a menti sur son âge." Interrogé de nouveau ce jeudi, l'avocat a dit que ces nouvelles allégations ne "semblaient pas modifier sensiblement le paysage [de l'affaire, NDLR]".

Lors de ce mariage, R. Kelly avait 27 ans. L'union a été annulée par les parents de la chanteuse. Aaliyah avait 14 ans lorsqu'elle a réalisé son premier album, Age Ain't Nothing But A Number ("L'âge n'est qu'un chiffre"), sorti la même année et produit par R. Kelly. Aaliyah était devenue une des plus grandes stars de la musique des années 90 avant de mourir en 2001 dans un accident d'avion, au top de sa carrière. R. Kelly est actuellement incarcéré à Chicago dans l'attente de son procès, le 18 mai 2020.