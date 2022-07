Ramzy Bedia blessé par un célèbre réalisateur : il lui donne finalement raison des années plus tard

Ramzy Bedia est certainement l'une des références à citer lorsque l'on parle d'humour en France. Le papa d'Ella n'a cessé de connaître des succès avec son acolyte de toujours Éric Judor, que ce soit avec la série H, sur le film La Tour Montparnasse Infernale ou encore grâce à leur doublage pour la série d'animation Ratz. En 2008, ils se lançaient dans le grand bain en tant que réalisateurs pour le film Seuls Two, alors qu'ils n'avaient jusqu'ici que performer en tant qu'acteurs et humoristes.

Une première expérience réussie avec brio pour le duo, puisque ce long-métrage a plutôt bien fonctionné. Huit ans plus tard, Ramzy Bedia remettait le couvert, en étant cette fois-ci tout seul à la réalisation. Son film, intitulé Hibou, raconte l'histoire d'un homme discret, presque transparent, qui revêt un costume de hibou pour trouver sa place dans la société. "Cette histoire, c'est vraiment moi!" a affirmé l'acteur pour BFM TV , lui qui s'est inspiré de son enfance pour écrire ce scénario.

"Ton film ne marchera pas"

Malheureusement pour le compagnon de Marion, seulement 8.882 personnes se seront déplacées pour voir le film. "Personne ne l'a vu. Il est passé inaperçu, même chez mes amis, dans ma famille. C'est terrible" a-t-il constaté, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un film "trop personnel et trop sincère". Il avait pourtant été averti par un grand réalisateur français, qui avait senti le flop à l'avance.

"C'est Luc Besson qui m'avait dit le jour de la sortie, 'Ton film ne marchera pas'. Ça m'avait blessé. Il m'avait dit, 'Tu sors ton premier film et il n'y a pas ta tête sur l'affiche. Il n'y a même pas ton nom. Et il avait entièrement raison" a reconnu Ramzy Bedia, en rajoutant qu'il ne "regrette pas" pour autant "d'avoir fait ce film". "Parce que je l'adore, mais je regrette cette affiche. Je me suis laissé avoir par le marketing de la Gaumont qui a voulu faire ça. Je n'ai pas géré ça. S'il y avait eu ma tête, on aurait fait un peu plus de chiffres" a-t-il regretté.

Quoiqu'il en soit, ce film, c'est de l'histoire ancienne pour l'ex-compagnon d'Anne Depétrini, qui a rapidement rebondi après ce film, en faisant des apparitions remarquées dans plusieurs oeuvres comme le film Taxi 5 ou encore plus récemment dans la série Le Flambeau diffusée par Canal+.