Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : nouvelles photos et échange de bisous

Depuis six ans maintenant, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova semblent inséparables. Sans jamais avoir confirmé une quelconque idylle, au grand dam de leurs fans, le comédien et la danseuse n'hésitent toutefois plus à s'afficher ensemble, et ce de manière très proche. Ce mercredi 26 août 2020, le duo a d'ailleurs récidivé.

Sur Instagram, Rayane Bensetti a partagé une nouvelle image de lui au côté de la figure incontournable et triple championne de Danse avec les stars. "Aujourd'hui, c'était golf avec ma complice et les copains !! Gros kiff !!", légende-t-il, relançant alors les rumeurs de couple. "C'est trop chelou de se montrer ensemble à ce point et de ne pas dire les choses...", "Je suis perdu, ils sont ensemble ?", s'interrogent alors les internautes en masse. Les vidéos en story de Rayane Bensetti n'ont certainement pas dû arranger leurs affaires. En effet, sur l'une d'entre elles, Denitsa Ikonomova offre un tendre baiser sur la joue de son "complice" de toujours.