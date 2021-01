Rebel Wilson kidnappée par des hommes armés en Afrique : "J'étais vraiment terrifiée"

C'est un très mauvais souvenir de vacances. Invitée dans l'émission Straight Talking sur Sky TV le 14 janvier 2021, Rebel Wilson a évoqué une expérience traumatisante qui a eu lieu alors qu'elle profitait d'un séjour entre copines à l'est du continent africain. Lors d'une promenade en fourgon dans la campagne du Mozambique, la comédienne et ses amies ont été stoppées par une troupe d'hommes menaçants, armés jusqu'aux dents. "Ils avaient beaucoup de flingues, a-t-elle raconté. Ils nous ont fait descendre et nous ont amené dans une maison au milieu de nulle part."

J'étais vraiment terrifiée à l'idée qu'ils viennent la nuit et embarquent une des filles

Elle a souvent le coeur à rire. Mais en période de crise, Rebel Wilson devient une autre personne, plutôt douée pour gérer le stress et prendre des décisions. "Je me suis érigée en chef d'équipe, a-t-elle expliqué. Je disais à mes amies qu'il fallait qu'on se qu'on se tienne toujours par les bras. J'étais vraiment terrifiée à l'idée qu'ils viennent la nuit et embarquent une des filles." Tout est bien qui finit bien, si l'on puit dire. Personne n'a été blessé pendant l'incident et, le lendemain, le petit groupe a obtenu l'autorisation de récupérer son véhicule et de s'en aller loin, très loin du lieu du crime.

"Nous n'avons posé aucune question, a précisé Rebel Wilson. On s'est juste mis au volant, on a foncé et dépassé la frontière de l'Afrique du Sud quelques heures plus tard. Ils nous avaient dit que notre fourgon était prêt. Je pense que ces gars ont, peut-être, cachés des produits illégaux au fond du coffre ou quelque chose comme ça." Cette histoire est derrière elle. Aujourd'hui, l'actrice australienne passe ses vacances en amoureux, avec son compagnon millionnaire Jacob Busch, et ne s'est jamais autant sentie en sécurité. Mais ce choc émotionnel reste gravé, pour toujours, quelque part dans un coin de sa tête...