Richard Berry accusé d'inceste : une relation changeante avec sa fille Coline, depuis des années

Mardi 2 février 2021, le journal Le Point a révélé les accusations d'inceste de Coline Berry, la fille de Richard Berry. Elle a déposé plainte contre son père, mais également contre Jeane Manson, sa belle-mère de l'époque, pour "viols, agressions sexuelles et corruption de mineur". La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête il y a une semaine.

Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, Richard Berry dément fermement ces "accusations immondes". Il évoque notamment la relation en dents de scie qu'il entretient avec Coline depuis sa tendre enfance. "Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles, précise-t-il. Je m'occupais de Coline le dimanche, chez mes parents d'abord, puis le week-end avec ma compagne, à l'époque Jeane Manson, et sa fille du même âge. J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille." À plusieurs reprises, le comédien avait effectivement expliqué que son aînée nourrissait, à son encontre, de terribles rancoeurs.

Quand il a choisi de refaire sa vie, Richard Berry pensait trouver le soutien de ses enfants. Coline, mais aussi Joséphine, fruit de son mariage avec Jessica Forde. En 2016, il s'est marié à Pascale Louange et avait accueilli une petite Mila, plus tôt, en 2014. Or, toujours d'après l'acteur dans son long message posté sur Instagram, elle avait très mal réagi face à toutes ces nouvelles : "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, se souvient-il dans son communiqué. Puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été 'abusée'"

Cette double grossesse conflictuelle était même le sujet de la pièce de théâtre La Nouvelle, dans laquelle Richard Berry jouait en 2017. Au moment de la promotion du spectacle, l'acteur avait été interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine à ce propos. L'animatrice expliquait alors que Coline "n'avait pas bien vécu le fait qu'il devienne papa quasiment en même temps qu'elle devenait maman". "C'est un peu ça (...) On est plus sévèrement jugés par ses propres enfants que par des étrangers, regrettait-il sur le plateau de C à Vous. On serait presque obligé de devoir leur demander l'autorisation..."

Pourtant, l'espoir ne semblait pas totalement perdu. En août 2019, alors qu'il foulait la prestigieuse scène du Festival de Ramatuelle lors d'une représentation de Plaidoiries, Richard Berry avait eu droit au soutien sans faille de sa fille Coline. Elle était venue l'applaudir et avait accepté de prendre la pose à ses côtés. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, âgée de 45 ans, elle souhaite que justice lui soit rendue. Le comédien, de son côté, dénonce un discours qui a "évolué avec le temps" et l'influence de La familia grande, le livre de Camille Kouchner - dans lequel elle accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir eu des relations sexuelles incestueuses avec son frère jumeau, alors âgé de 14 ans - qui aurait influencé son récit.

Richard Berry reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.