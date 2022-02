Richard Sanderson (La Boum) et sa femme Sylvie : soirée endiablée chez Pierre-Jean Chalençon !

Il y avait du beau monde, ce jeudi, chez Pierre-Jean Chalençon ! Le collectionneur et ex-chroniqueur TV, qui a récemment pleuré ses amis Igor et Grichka Bogdanoff, avait en effet invité à dîner plusieurs stars de la chanson des années 80 pour passer une bonne soirée, sûrement autour de vieux souvenirs. Avec, entre autres, Francis Lalanne et Sabine Paturel, on retrouvait le discret chanteur Richard Sanderson, plutôt rare dans la vie médiatique, accompagné de sa femme Sylvie.

A près de 69 ans, le chanteur franco-écossais s'était fait connaître par sa chanson Reality, tube du film La Boum (1981) qui a révélé Sophie Marceau. Si le succès ne lui a plus autant souri après le film, il n'a eu de cesse de se reconvertir dans la composition, l'écriture et la production de chansons et de génériques TV. C'est à lui, notamment que l'on doit les quelques notes si caractéristiques de Miss France !

Divorcé de Lucinda, la mère de ses trois filles (Melody, 26 ans, Ophelia, 24 ans et Angelina, 24 ans), celui-ci était accompagné de sa compagne depuis 2013, la jolie Sylvie. Coiffeuse et mère d'une fille, celle-ci avait rencontré son amoureux à l'anniversaire de la chanteuse Sloane, amie de sa mère. Elle avait d'ailleurs raconté cette soirée au magazine France Dimanche il y a trois ans.

"C'était la première fois que j'accompagnais ma mère pour fêter l'anniversaire de Sloane. Elles se connaissent depuis vingt-six ans. Trois jours plus tard, Richard venait se faire coiffer au salon où je travaillais à Issy-les-Moulineaux. Il m'a invitée à déjeuner. . Le lendemain, il était encore là, avec des fraises. Il nous faisait la lecture des magazines, il était drôle et toujours très élégant. Il m'a fait la cour pendant trois semaines avant de me proposer de l'accompagner au Palais des sports".

Depuis, les amoureux vivent une belle histoire et travaillent ensemble sur les albums du chanteur. Il l'avouait lui-même dans la même interview : elle est sa "plus précieuse collaboratrice" ! Très élégante, avec son chemisier aux volutes vertes foncées, Sylvie a pris la pose toute la soirée avec son mari et tous les convives.

Francis Lalanne, récemment remarqué pour ses positions anti-vaccin, et Sabine Paturel ont été en effet rejoints par les chanteurs Sandy LR et François Deblaye, le duo de la comédie musicale Les amoureux du Sacré Coeur. Luigi Gigliotti, neveu de Dalida, était également présent, tout comme le journaliste Pierre Bonte et Richard Dewitte, chanteur du groupe Il était une fois.