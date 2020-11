Rita Ora brise le confinement pour fêter son anniversaire lors d'une soirée bondée

Et dire qu'on la croyait confinée ! Dans la guestlist, Vas J Morgan, Poppy et Cara Delevingne... alors que cette dernière était dans la vidéo d'anniversaire de la chanteuse. Pour rappel, les règlementations ne sont pas beaucoup plus tendres en Angleterre qu'en France. Les citoyens britanniques doivent passer le moins de temps possible en dehors de leur maison, éviter les regroupements, les contacts physiques, les face-à-face mais sont également dans l'obligation de ne plus crier ou danser en étant proche d'une personne - à moins que celles-ci ne partagent le même foyer. Raté...