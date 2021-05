Rita Ora embrasse une actrice... sous les yeux de son chéri Taika Waititi

"1 de perdu, 2 de retrouvés !", pourrait dire Rita Ora ! La chanteuse n'a pas tardé à retrouver l'amour après sa rupture avec Romain Gavras. Elle sort avec un autre réalisateur et fricote avec une des stars du futur film de son compagnon...

Relation libre ou triangle amoureux ? Les internautes s'interrogent après la publication de photos de Rita Ora et Tessa Thompson en train de s'embrasser, sous les yeux de Taika Waititi. Les trois stars ont été aperçues en pleine discussion dimanche 23 mai 2021 sur une terrasse du domicile de Taika à Sydney. Le réalisateur était assis entre les deux femmes, sur un canapé, et prenait un malin plaisir à regarder Rita et Tessa s'embrasser devant lui.

Taika Waititi et Tessa Thompson sont en Australie pour le tournage du film Thor : Love and Thunder, dont la sortie en salles est prévue le 4 mai 2022. Tessa y incarne le rôle de Valkyrie, super-héroïne dotée d'une force, d'une rapidité et d'une longévité surhumaines, capable de communiquer avec les morts.