Robinson Stévenin et Lou Doillon séparés : "C'était très intense... on s'est fait souffrir"

À l'affiche ce soir dans le film La Villa sur Arte, Robinson Stévenin est un acteur qui ne manque pas de talent. Césarisé en 2002 en tant que meilleur espoir masculin, il confirmait justement tous les espoirs qui étaient placés sur lui depuis son incroyable prestation en 1999 dans Mauvaises fréquentations de Jean-Pierre Améris aux côtés de la fille de Jane Birkin : Lou Doillon. Cette dernière connaissait déjà bien l'acteur puisqu'ils ont été en couple jusqu'en 2001.

Six ans après leur séparation, l'actrice acceptait d'en dire un peu plus sur cette relation dans une interview accordée au magazine Marie Claire, à l'occasion de la sortie du film Boxes, réalisé par sa mère Jane Birkin. L'auteure-compositrice de 39 ans a décrit cette histoire comme son "premier grand amour". Une relation "très intense". "On avait une relation artistique, on passait notre vie à dessiner ensemble, à se balader, à être comme deux enfants", ajoutait-elle .

"Les choses arrivent et se compliquent"

Elle précisait également qu'ils travaillaient déjà au moment de se rencontrer et ce malgré leur jeune âge. Un couple heureux et productif, qui a tout de même traversé des périodes beaucoup plus difficiles. "On était un couple dans un appartement. Puis on s'est fait souffrir. Ce n'est pas l'un qui fait souffrir l'autre, les choses arrivent et se compliquent. Qu'est-ce que je cherche ? Pourquoi ? C'est à moi de réfléchir là-dessus. Je ne supporte pas de voir les gens que j'aime comme des victimes, parce qu'ils se dégagent de leur responsabilité", affirmait la demi-soeur de Charlotte Gainsbourg.

Depuis, elle a refait sa vie avec le musicien John Ulysses Mitchell. Ensemble, ils sont les heureux parents de Marlowe Jack Tiger, un garçon désormais âgé de 19 ans et qui rend déjà très fière sa mère comme en témoigne cette publication Instagram de l'artiste.