Romane Jolly dans la mini-série "Mon ange" sur TF1 : itinéraire d'une future star

L'étoile montante Romane Jolly sera à l'écran ce jeudi 13 janvier sur TF1 pour l'épilogue de la mini-série Mon Ange, plébiscitée au festival de La Rochelle en septembre dernier, dans laquelle elle interprète le rôle de Julie, une jeune femme à la recherche de sa mère. Un véritable rôle de composition pour la jeune actrice de 25 ans, issue d'une famille d'artistes et un temps, élevée par son père et une célèbre comédienne française.

Révélée en septembre 2021 comme l'héroïne de la série Fugueuse : prostituée par amour sur TF1 où elle incarnait le rôle de Léa, une lycéenne perdue dans son amour pour un homme plus âgé, au côté de Sylvie Testud et Michael Youn, la jeune femme avait confié pour nos confères de Télé 7 Jours ne pas avoir anticipé une telle carrière : "J'ai eu un parcours atypique, car je n'ai pas le profil de la fille qui a toujours rêvé de devenir actrice. C'est arrivé sur le tard, il y a seulement un an et demi", elle poursuit, "après mon bac, j'ai fait une licence de cinéma au Conservatoire libre du cinéma français. À l'époque, je voulais écrire et réaliser des films. Puis je suis partie au Danemark et, après, j'ai entamé une licence de droit dans le sud de la France."

Cela peut surprendre au vu de l'environnement familial dans lequel a baigné la jeune femme. En effet sa mère Juliette Moltes est metteuse en scène et donne des cours de théâtre réputés. Son père Franck Jolly également comédien, apparu dans Central Nuit et Sous le soleil (dans le rôle de Bertrand), a été en couple avec l'actriceElsa Lunghini, la nièce de Marlène Jobert, en 2011. Aujourd'hui séparés, Elsa Lunghini qui a été en couple avec Bixente Lizarazu , s'est finalement mariée à Aurélien Cheval.

Romane Jolly pourrait finalement retrouver son ancienne belle-mère sur les plateaux de tournage. En attendant, elle donne rendez-vous aux téléspectateurs sur TF1, ce jeudi 13 janvier à 21h05.