Ron Jeremy : l'acteur porno inculpé pour viols et agressions sur 21 victimes, dont des mineures

C'est l'un des noms les plus connus de l'industrie du porno au États-Unis, Ron Jeremy, 68 ans, est désormais vu comme un paria après plus de 40 ans de carrière. L'acteur connu pour sa moustache et ses cheveux longs est poursuivi par la justice depuis plus d'un an maintenant pour des faits très graves. Après de longs mois d'enquête, l'acteur a été formellement inculpé à Los Angeles pour des viols et agressions sexuelles sur 21 victimes, dont certaines mineures, a annoncé mercredi le procureur du comté, selon des informations rapportées par l'AFP.

Ron Jeremy, qui a plus de 1 700 apparitions dans des films X depuis la fin des années 1970 fait l'objet d'accusations dans le monde du porno depuis déjà un moment et il n'était plus invité lors des grands évènements organisés par l'industrie du film pour adulte. Pour rappel, en juin 2020, trois femmes l'ont accusé de viol et une autre femme a porté plainte pour agression sexuelle. Son arrestation et sa comparution devant un tribunal de Los Angeles avaient suscité une nouvelle vague de plaintes contre le sexagénaire, sous les verrous depuis lors.