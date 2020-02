Sadek en prison : "Ma carrière musicale est définitivement finie"

Après des menaces de mort, parfois racistes, Sadek avait laissé la haine s'emparer de lui. Le rappeur originaire du 93 avait passé à tabac le blogueur Bassem Braïki, le 11 février dernier. Aujourd'hui écroué, le talentueux artiste s'est exprimé face aux enquêteurs en charge de l'affaire. Le Parisien révèle le 17 février 2020 ce qu'il leur a dit.

"La colère a pris le dessus. Je n'ai absolument pas maîtrisé mes gestes", a confié Sadek, dont un ami a également été mis en examen et écroué. Tout le monde n''est pas 6ix9ine, l'artiste a tu les noms de ses deux autres complices, toujours en liberté. Celui qui a donné la réplique à Gérard Depardieu dans Tour de France en dit plus sur les origines de son différend avec Bassem Braïki, condamné à de multiples reprises pour ses propos racistes et homophobes.

Menaces sur ses proches

"Je prône le dialogue, la tolérance. Tandis que Braïki appelle à l'extermination de ceux qu'il appelle les 'faibles Maghrébins de la capitale'. Il me décrédibilise auprès de sa communauté qui ne fait que grandir. Les attaques sont de plus en plus violentes et ont des conséquences sur ma vie. Impossible de sortir avec ma famille en public. (...) Je reçois des messages indiquant que je suis une pute et que bientôt j'irai pointer à l'ANPE", explique Sadek, qui dit également avoir déposé plainte contre le blogueur en janvier dernier.

Des preuves de menaces de mort ont été retrouvées sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'un showcase que Sadek devait faire dans la région lyonnaise, fief de Bassem Braïki. "On y va, on nique tout et si on arrive à en**** Sadek et à prendre des vidéos, on les fait tourner sur Snapchat, ça sera un exemple pour les rappeurs comme lui (sic)", annonçait le blogueur sur Snapchat, lui qui avait déjà fait annuler un concert de Booba

Je regrette que tout cela se soit terminé dans la violence

"La situation allait beaucoup trop loin, déplore Sadek. Essayer de détériorer ma situation financière, c'est s'en prendre directement à ma famille." Il explique également que Bassem se serait félicité dans une vidéo qu'"aucune sa**** de faible Maghrébin (sic) ne viendrait se produire à Lyon". Si Sadek a décidé d'en venir aux mains, c'est que Bassem Braïki s'en est directement pris aux proches du rappeur, traitant dans une "story Snapchat" sa conjointe de "reine des p****" et révélant où habitent ses beaux-parents.

Bassem Braïki a également livré sa version de l'agression : "Quand j'ai reçu le premier coup de barre sur la tête, je me suis retourné, j'étais au sol. (...) Je me suis protégé la tête avec les mains, je ne peux pas dire combien de temps l'agression a duré." Interpellé le lendemain après-midi alors qu'il comptait se livrer à la police, Sadek a indiqué vouloir arrêter sa carrière. "J'ai été pris de remords, me rendant compte du mauvais exemple ridicule que je laissais avec les vidéos de l'agression. Je sais que ma carrière musicale est définitivement finie. Je regrette que tout cela se soit terminé dans la violence", a-t-il déclaré en garde à vue.

Rappelons que Sadek est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.