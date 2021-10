Saïd Taghmaoui s'en prend à Samy Naceri : "Il faut les épaules pour faire ce métier"

Face à ce refus, Saïd Taghmaoui ne lâche rien et vend le papa de Julian (26 ans) du mieux qu'il le peut. "Je ne lâche pas l'affaire, je dis à Olivier 'mais non, tu n'as pas compris, tu verras !' Je le défends comme un ouf et je l'impose", assure Saïd Taghmaoui au micro de son hôte avant de se remémorer sa période de vache maigre et l'absence d'entraide de la part de Samy Naceri. "Samy, après, il a explosé avec Taxi et je le voyais dans Paris, il savait qui j'étais, que ce n'était pas facile et il n'a jamais renvoyé la balle, et il aurait pu le faire quinze fois", at-t-il confié.

Puis, Saïd Taghmaoui conclut pas très gentiment : "Il était parti dans un tourbillon le pauvre, je ne lui en veux pas plus que ça. Je crois que tout ça, ça l'a dépassé. Ce n'est pas pour tout le monde ce métier, il faut les épaules." Avant d'ajouter : "J'ai toujours été très généreux, quand je peux partager, je partage. Quand je peux aider, j'aide. Quand je peux faire le bien, je le fais... Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde".