Salma Hayek s'affiche ultra décolletée : tigresse léopard sexy au bord de la piscine !

2022 démarre au soleil et en tenue légère pour Salma Hayek ! On avait quitté l'actrice le 19 novembre dernier, accompagnée de son mari le milliardaire François-Henri Pinault et de sa fille Valentina Paloma pour la célébration de son étoile sur le Walk of Fame de Los Angeles. Ce lundi, Salma Hayek, 55 ans, pose en maillot de bain une-pièce sur Instagram. Piscine, lunettes de soleil et café sont au programme. Dans le maillot de bain une-pièce dos nu léopard Saint Laurent, à près de 800 euros, la star libano-mexicaine était plus sexy que jamais ! "Premier café du premier lundi de cette toute nouvelle année", accompagne le cliché de l'actrice.