Salma Hayek victime d'un accident de garde-robe, elle reste coincée aux toilettes... avec Fran Drescher !

"Et je te disais à quel point tu était fantastique, intrépide dans le film House of Gucci, rappelle Fran Drescher dans la vidéo, pendant qu'une assistante s'affaire à les sortir de cette situation. Et à quel point j'adore comme on tombe tout le temps l'une sur l'autre par surprise, dont cette fois au boulevard Saint-Germain à Paris." Pour une surprise, c'est certainement une surprise. Mais il n'est pas si étonnant de croiser Salma Hayek en France. Mariée à François-Henri Pinault, le PDG du groupe de luxe Kering depuis le 14 février 2009, l'actrice de 55 ans a régulièrement l'occasion de déambuler dans les rues de notre capitale. Quand elle n'est pas sur un plateau de tournage, ni coincée dans les toilettes des SAG Awards, évidemment...