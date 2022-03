Samira éliminée de Koh-Lanta 2022 et trahie par Pauline : elle livre sa vérité et s'explique ! (EXCLU)

TF1 diffusait le troisième épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit mardi 8 mars 2022. Après les départs de Céline, Lili puis Mattéo au conseil ainsi que l'abandon inattendu de Franck, c'est Samira qui est éliminée. L'ancienne handballeuse désormais coach sportive a, avant d'être virée par sa nouvelle équipe rouge, tenté de rallier Pauline à la stratégie des anciens bleus. Sans succès... Au conseil, Samira a tenté un règlement de compte avec sa camarade qui a nié en bloc. En interview pour Purepeople.com, la jolie brune installée à Casablanca s'explique.

La nouvelle équipe rouge menée par Louana est composée de cinq anciens verts, quatre anciens bleus et Jean-Charles, unique ex-violet. Le fustier aurait pu faire la balance mais a choisi de rallier la majorité. Samira a alors joué sa dernière carte en tentant de proposer une alliance à Pauline, qui lui a confié se sentir un peu écrasée par les grands gaillards verts Jean-Philippe et François. Coup de théâtre et retournement de veste au conseil : l'ex-Miss révèle avoir tenu ces propos afin de brouiller les pistes et que, finalement, c'est Samira qui serait le dindon de la farce !

De son côté, la sportive ne croit pas à cette version et pense que la confidence de Pauline était sincère. "Je sais que c'est vrai parce que j'en ai fait l'analyse au moment des épreuves. Quand elle me l'a dit, on était face-à-face et les yeux ne mentent pas. Ça s'est vu qu'elle ne trouvait pas sa place", nous confie Samira. Toutefois, elle entend parfaitement le revirement de situation : "Je comprends ce qu'elle dit. Koh-Lanta, c'est un jeu d'aventure et de stratégie. Moi j'en ai oublié le côté stratégique. Je sais que c'est au conseil que Pauline a joué la stratégie, devant Jean-Philippe et François. Elle n'allait pas se mouiller de peur de sauter au prochain conseil. Elle n'a pas été honnête avec eux mais c'est compréhensible, on aurait tous fait pareil." Surtout que Pauline a hérité du bracelet maudit de Lili. Elle est donc potentiellement en danger à chaque conseil puisqu'elle a déjà un vote contre elle...

Samira garde un bon souvenir de son aventure, qu'elle juge cependant trop courte. Peut-être aura-t-elle la chance de participer à une prochaine édition All Stars, qui sait !

