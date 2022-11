Samuel Le Bihan : La mère de sa fille Emma-Rose ose des photos très sensuelles

Le plus beau rôle de sa vie, c'est sans doute celui de papa. Samuel Le Bihan a certes des dizaines de titres qui défilent dans sa filmographie, mais il est surtout papa de trois enfants. Son aîné, Jules, est né en 1995 de sa relation avec l'actrice Patricia Franchino. Angia, sa fille atteinte d'autisme née en 2011, est le fruit de ses amours avec le mannequin et styliste Daniela Beye. Emma-Rose, sa petite dernière, a rejoint cette grande famille recomposée le 13 août 2018. Elle est la fille de la sublime Angie Vu Ha, une DJ, mannequin et productrice d'origine vietnamienne.

Elle a plus d'une corde à son arc. Angie Vu Ha est également à la tête d'une marque de lingerie portant son nom. Sur les réseaux sociaux, elle décrit ses modèles comme "super sexy, amusants, avant-gardistes mais aussi classes et coupés pour flatter toutes les formes". La jeune femme n'hésite d'ailleurs pas à prendre la pose, elle-même, avec ses créations sur la peau... pour le plus grand plaisir de toutes les personnes qui la suivent, dans l'espoir de s'offrir une pièce ou deux.