Sandra Lou très mal payée pour Danse avec les stars, elle balance : "C'était ridicule..."

Alors que Sandra Lou a mis un terme à sa carrière à la télé, préférant se consacrer à l'écriture de livres bien-être ou encore en se mettant à la comédie, la jolie brune n'échappe pas à son passé lors d'interviews. Ce fut le cas ce mercredi 9 juin 2021.

Invitée sur Non Stop People, dans l'émission L'Instant de Luxe de Jordan Deluxe, Sandra Lou a notamment été amenée à parler de Danse avec les stars. La maman de Lili (11 ans) n'a pas été candidate mais présentatrice pour le programme de danse. En effet, c'était en 2012, lors de la saison 3. Elle avait été recrutée pour animer l'after de la soirée intitulé Votre avis sur le prime et consacré aux réactions sur les réseaux sociaux.

Et à la question de savoir si Sandra Lou avait été bien rémunérée pour ses services, sa réponse est cash : "Non... Catastrophe !" Face à l'étonnement de son interlocuteur, l'ex-candidate du Bachelor (2003) développe : "Le jour où j'ai signé mon contrat, j'ai halluciné : 'Attendez, je me suis trompée, on est sur le câble en fait ?' C'était dingue, parce que je m'attendais à être un peu plus payée sur ce truc-là... (...) Mais c'était ridicule"

Sans donner un chiffre précis sur son salaire, Sandra Lou a fait savoir que le montant était similaire à "une petite chronique sur TMC". Il n'en fallait pas plus pour que Jordan Deluxe estime alors ses revenus à 500 euros. Sandra Lou a plus ou moins confirmé en expliquant avoir tout de même réussi à "négocié un chouille, parce que j'étais ahurie". Et pour elle d'être encore très étonnée : "C'est TF1, quand même ! On m'a dit : 'Si tout se passe bien, au bout des 11 émissions, on te fera une rallonge.' LOL la rallonge ! C'était une petite rallonge pour dire".

L'émission qui devait se révéler être un tremplin pour elle a finalement été annulée par la suite. Sandra Lou a donc été reléguée au poste d'animatrice pour les bêtisiers de TMC avant de finalement quitter le groupe TF1. Un choix qu'elle "ne regrette absolument pas".