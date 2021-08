Sandrine Arcizet (Les Animaux de la 8) opérée à coeur ouvert : "Je pensais vraiment mourir..."

Un souvenir douloureux. Alors que Sandrine Arcizet rayonne quotidiennement sur C8, dans l'émission Les animaux de la 8, difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus d'an an, elle frôlait la mort. En effet, en 2019, la jolie blonde - alors âgée de 43 ans - a subi une lourde intervention chirurgicale après qu'on lui a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte... un peu par hasard. Aussitôt découverte, cette anomalie a été traitée par une opération à coeur ouvert, "parce que sinon à tout moment vous allez tomber et vous allez mourir", Sandrine Arcizet avait-elle rapporté, lors d'une interview pour Gala, parue ce vendredi 6 août 2021.

"Ça a été une période compliquée, parce que quand on vous dit que vous allez être opérée à coeur ouvert, franchement c'est hyper compliqué. On se demande si le ciel nous tombe pas sur la tête, si c'est vrai, si les médecins ne se trompent pas. Je pensais vraiment mourir", a ajouté l'animatrice de Gym Direct, encore très marquée.

Une épreuve à passer d'autant plus effrayante que la figure de C8 a craint de ne plus jamais revoir son fils Robin, âgé de 5 ans à ce moment-là. Pour ne pas l'inquiéter, Sandrine Arcizet avait au départ décidé de lui cacher ses problèmes de santé et son importante opération. Chose qu'elle regrette aujourd'hui. "À 5 ans, je me disais quand même qu'une opération du coeur de sa maman, ça allait être compliqué. Mais un enfant c'est une éponge et ça comprend tout, donc il faut tout lui dire. Les enfants ils entendent tout, on se rend pas compte comme ça. Ça c'est vraiment la leçon que j'ai retenue. (...) Et je pense qu'en fait, Robin avait pris conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et je me suis dit c'est l'erreur à ne pas faire, il faut dire aux enfants, il faut leur expliquer", a-t-elle confié.