Sandrine (L'amour est dans le pré) en couple... mais pas avec un prétendant !

La quatorzième saison de L'amour est dans le pré touche à sa fin. Lundi 9 décembre 2019, M6 diffusera le dernier bilan des agriculteurs en compagnie de Karine Le Marchand. Une semaine plus tôt, lors de la première partie de ce bilan de fin de saison, on apprenait avec joie que Didier et Isabelle étaient toujours ensemble et avaient pour projet de se marier. De leur côté, François et Catherine ont franchi le cap de vivre ensemble. En revanche, pour Yves, Francis et Jean-Michel, l'aventure s'est soldée par une rupture avec leurs prétendantes respectives. Reste à savoir ce qu'il est advenu de Charles-Henri, Sandrine ou encore Robert. Le magazine Public a devancé la diffusion du prochain épisode en révélant leur situation.

Et c'est une heureuse nouvelle qu'on apprend pour Sandrine, l'éleveuse de chiens de 34 ans, qui avait reçu trois prétendants chez elle. Yannick, Julien et Lionel ont tout tenté pour s'attirer les faveurs de la jolie blonde, mère de deux petites filles. Mais en vain, puisqu'elle a terminé seule son aventure, en dépit des larmes de Lionel. Finalement, c'est bien loin des caméras et des regards du grand public que Sandrine a pu trouver chaussure à son pied. D'après les informations de Public, elle "a trouvé l'homme qu'elle attendait" quelque temps après le tournage de l'émission de dating.

Il faut dire que Sandrine avait bien du mal à s'ouvrir auprès de ceux qui avaient craqué pour elle. Elle les avait même contraints à dormir sous une tente, faute de place disponible dans son mobile-home. Sans parler des tâches quotidiennes, comme ramasser les crottes de chien ou construire un chenil, qu'elle leur demandait d'accomplir. Une attitude qui n'avait pas manqué de susciter beaucoup de réactions de la part des internautes. Mais ce mauvais souvenir est désormais loin derrière elle.