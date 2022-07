Sara Mortensen victime d'un grave accident : elle en gardera des séquelles à vie

Connue pour avoir tenu, de 2012 à 2019, le rôle de Coralie dans la série télévisée Plus belle la vie, Sara Mortensen sera à l'affiche ce soir dans le film 15 ans et demi avec Daniel Auteuil. Le 20 juillet dernier, elle crevait l'écran dans la série policière Astrid et Raphaëlle diffusée sur France 2. Une carrière animée pour l'actrice de 42 ans, qui, pourtant, se voyait davantage "pédiatre cheffe de service" plus jeune, comme elle le révélait dans un entretien accordé à Libération, en juin 2021.

Elle a notamment été interrogée lors de cette interview sur son accident domestique qui l'a presque privé de son oeil gauche lorsqu'elle avait 4 ans. Un incident qui l'a amenée à côtoyer un long moment les hôpitaux, puisqu'elle a été opérée une douzaine de fois. Elle a également dû suivre "d'innombrables séances de rééducation qui n'ont servi à rien" confiait-elle. Et pour cause, elle n'a jamais retrouvé entièrement la vue. "Entre Bacon et Picasso, avec un clignotant, vous voyez ?" a-t-elle ironisé afin de mettre des mots sur son handicap.

Un soutien de taille

Une "différence" qui lui a valu de nombreuses réflexions à l'école. "Vous imaginez bien qu'un enfant avec un oeil comme ça, sans cesse avec des caches, des lunettes, ça suscite des remarques, des moqueries", a-t-elle expliqué, avant de révéler, lors de cet entretien, s'être "habituée" à cet handicap et d'en être fière aujourd'hui, alors qu'elle en a longtemps eu honte. "Je vois des couleurs que personne d'autre ne voit, les couchers de soleil sont dingues" a-t-elle raconté. Un problème de vision qui est donc devenu une force, un avantage pour la franco-norvégienne, et non danoise.

Elle a également pu compter sur le soutien de ses parents qui lui ont autorisé à faire des activités déconseillées par les médecins comme le vélo. Ils ont aussi accepté qu'elle intègre une école de cirque, malgré "le pronostic d'absence d'équilibre". Son problème de vue ne l'a pas empêchée par la suite de se lancer dans une carrière de cinéma, qui est désormais connue de tous.