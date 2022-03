Sarah Jessica Parker scintillante à Broadway et soutenue par ses 3 enfants qui ont bien grandi !

Rarement exposés par leurs parents, leurs trois enfants étaient en effet présents ! Leur aîné, James Wilke, âgé de 19 ans et entré à l'université récemment, était vêtu d'un costume et d'une cravate. Il était entouré sur le tapis rouge de ses deux petites soeurs, Marion et Tabitha, 12 ans. Et les jumelles adolescentes ont l'air d'avoir suivi leur maman dans sa passion de la mode...

En effet, la première avait choisi une robe à bretelles courte et en cuir, agrémentées de sandales roses à petits talons. Sa soeur, quant à elle, était vêtue d'une robe rose et de ballerines brillantes. Le dernier tapis rouge des jeunes filles remontait à 2018 : vêtues de robes à fleurs, elles avaient accompagné leur mère voir un ballet. On peut dire qu'elles ont bien grandi depuis, tout comme leur frère ainé !

Et grâce au soutien de leur tribu réunie dans la salle, Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick ont fait un carton auprès du public. Pour rappel, il y a peu, la comédienne avait repris son rôle de Carrie Bradshaw dans la suite de Sex and the City, intitulée And Just Like That... dans laquelle la plupart des acteurs reprenaient leurs rôles d'origine, à l'exception de Kim Cattral (Samantha), qui avait déjà bloqué la sortie d'un troisième film il y a quelques années.