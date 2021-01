Scandale des Anges à la Réunion : nouvelle version sur l'altercation entre Nehuda, Ricardo et le maire

L'affaire est loin d'être terminée. En début de semaine, il a été rapporté qu'une violente altercation avait eu lieu dans un restaurant sur l'île de la Réunion, impliquant des candidats de la nouvelle saison des Anges, dont Ricardo et Nehuda, et Joé Bédier, le maire de Saint-André. Ce dernier a fait savoir à travers plusieurs médias qu'une "femme hystérique" s'en était pris à sa femme pensant que celle-ci avait pris des photos. "Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir", a-t-il raconté, soulevant alors une grande mobilisation de la part des réunionnais. Par la suite, Ricardo et Nehuda ont été placés en garde à vue avant d'être remis en liberté le 11 janvier 2021.

Depuis, les deux ex (?) font l'objet d'un acharnement sur la Toile, recevant de nombreuses insultes. Face à l'ampleur que prend la polémique, un ex-candidat des Anges a fait de nouvelles révélations via sa story Instagram mardi 12 janvier. Il s'agit de Benjamin Ulm. Le jeune homme, après avoir entendu la version de sa meilleure amie Nehuda, a rapporté ce qu'il se serait passé. "La nounou était en train de manger avec les candidats et quand elle a fini elle est partie. Elle entend un peu de boucan de la part des gens dans le restaurant. Donc elle va juste voir si personne ne prend de photos, parce que c'est son travail, elle est payée pour ne pas que des photos ne sortent avant le tournage. De là, Nehuda a entendu que ça s'agitait, elle entend la nounou se faire insulter. Elle a ensuite parlé à trois petites filles qui voulaient prendre des photos avec elle. Nehuda aurait dit, 'il n'y a pas de soucis, c'est juste qu'on vous demande de ne pas les diffuser'", explique-t-il.

Selon le jeune homme, c'est alors que "le maire et son fils ont commencé à s'embrouiller avec Nehuda". "De là, Ricardo vient la défendre, c'est logique. Surtout que ce sont deux hommes qui sont sur sa femme. Donc il veut juste les séparer et de là il y a un groupe de personnes qui se met à lui sauter dessus et à le ruer de coups. À un moment donné, il faut aussi revoir les versions !", s'insurge Benjamin. Et pour lui de s'interroger : "Bizarrement, les caméras ont disparu (bien que le tournage n'avait pas officiellement commencé, NDLR)... De toute façon justice sera faite. À moins qu'il n'y ait encore des manigances derrière tout ça", assure-t-il. Un complot aurait-il été monté contre les Anges de la télé-réalité ? "Apparemment il est connu pour ça ce maire là", lâche encore Benjamin, décidément très suspicieux.

Les candidats et la production priés de quitter l'île de la Réunion

Ricardo, Nehuda mais aussi la nounou des candidats ont été priés de quitter la Réunion le plus rapidement possible. La Grosse Équipe (société de production des Anges) a annoncé leur exclusion du tournage. Finalement, il a été décidé que la prochaine saison des Anges n'aurait pas lieu à la Réunion. "La Grosse Équipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion", a-t-il été expliqué.