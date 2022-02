Scarlett Johansson et son mari Colin Jost totalement décalés : cette vidéo du couple fait le buzz !

À une semaine du Super Bowl, Amazon se place déjà comme prétendant au titre de publicité la plus drôle de l'événement. Scarlett Johansson et son mari Colin Jost se sont impliqués dans l'écriture du script se moquant de leur union. "C'est bien qu'il n'y ait jamais eu autre chose les mettant en scène ensemble. Il y a le mystère [de se demander, NDLR] : 'Comment sont-ils ensemble ?'", a expliqué Claudine Cheever, vice-présidente du marketing d'Amazon. Réponse : très taquins, à en croire leur pub !

Scarlett Johansson et Colin Jost ont officialisé leur histoire d'amour en 2017. Ils se sont fiancés en 2019 puis mariés à l'automne 2020, dans la plus grande discrétion. Il s'agit de la troisième union de Scarlett, qui fut l'épouse du Français Romain Dauriac (avec qui elle a eu une fille, Rosie, 7 ans aujourd'hui) entre 2014 et 2017, puis de Ryan Reynolds (aujourd'hui remarié à Blake Lively et papa de trois filles) entre 2008 et 2011.

Scarlett et Colin ont accueilli leur premier enfant (le deuxième de Scarlett) en août dernier. L'actrice a accouché et donné naissance à un garçon prénommé Cosmo.