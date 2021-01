Secret Story : Marine El Himer est l'ex cachée d'un candidat phare !

En 2017, les téléspectateurs découvraient Marine El Himer dans Les Princes et les princesses de l'amour sur W9. La jolie brune s'est fait une place dans le monde de la télé-réalité et a par la suite été aperçue dans Les Marseillais VS Le reste du monde, toujours sur W9. Mais avant de se lancer sur le petit écran, la jumelle d'Océane El Himer a vécu une idylle avec un candidat de Secret Story.

Il s'agit de Darko, qui a intégré la Maison des secrets en 2016. Cette dixième saison a été remportée par Julien Geloën, mais le franco-serbe a marqué l'émission par sa bonne humeur. Et c'est avec son camarade Bastien Grimal, lui aussi candidat de Secret Story cette année-là, dans une vidéo YouTube, que Darko vend la mèche. Le jeune homme de 29 ans devait choisir entre avaler un piment ou révéler le nom d'une candidate de télé-réalité avec laquelle il a couché.

Marine El Himer, "une fille très sympa"

Face à un Bastien surpris, Darko a choisi de révéler l'un de ses secrets : il a passé une nuit avec Marine El Himer ! "C'était il y a très très longtemps les amis. C'était avant qu'elle fasse de la télé", se souvient-il. Et de répondre à la question de son ami, à savoir "comment c'était" : "C'était très bien si tu veux tout savoir !" Enfin, Darko tient à témoigner tout l'amour et l'affection qu'il porte à la belle brune : "Je l'adore cette fille, elle est très sympa." Une annonce surprise !

Rappelons que dans Secret Story, Darko était attiré par Anaïs, la jolie blonde qui avait intégré le jeu avec sa jumelle Manon. Mais finalement, le couple n'a jamais vu le jour. Depuis, il se fait discret sur sa vie amoureuse...

De son côté, Marine El Himer, qui a elle aussi une soeur jumelle prénommée Océane, était venue séduire Benjamin Samat dans Les Princes et les princesses de l'amour en 2017. Par la suite, la belle Marine a vécu une histoire d'amour avec Julien Guirado, avant de l'accuser de violences. Elle a été vue plutôt proche et complice du tennisman Benoît Paire et a même rembarré Tyga, célèbre rappeur américain ! Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, Marine est un coeur à prendre. Peut-être trouvera-t-elle l'âme soeur à Dubaï, où elle tourne la prochaine saison des Marseillais.