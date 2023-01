Secret Story : Un ex-candidat se lance dans le X et propose du contenu "gay, bi et hétéro"

C'est décidément le nouveau business lucratif pour les stars de télé-réalité. Alors qu'Amandine Pellissard, de Familles nombreuses, la vie en XXL, fait beaucoup parler d'elle depuis un moment pour avoir ouvert un compte MYM avec son mari Alexandre, c'est cette fois-ci un ex-candidat de Secret Story qui se lance dans le porno. Il s'agit de Bryan Dubois, révélé dans la saison 11 de l'émission de TF1 en 2017.

C'est le 27 janvier dernier qu'un blogueur a partagé l'information sur les réseaux sociaux, livrant quelques détails sur le contenu payant que propose le jeune homme. "Le petit frère de Sebydaddy, se lance dans le porno gay, bi et hétéro. Les tarifs vont de 100 à 1 000 euros pour voir le prétendu gosse de riche sucer un mec ou se faire sucer...", apprend-t-on. Pour appuyer ses dires, le blogueur a dévoilé la capture d'écran d'un message écrit par Bryan lui-même, à travers lequel il annonce ses offres. "5 sextapes, 32 minutes de porno. Baise, branlette, suçage, éjaculations, levrette... Tu as toutes mes plus grosses folies bi et gay. Va vite voir avant que je supprime cette offre de ouf. Du porno 100%, Hot 100%".

Une nouvelle qui a forcément beaucoup fait réagir les internautes. Et pas de manière positive. "Ils vont tous se lancer dans le porno...", "L'appât de l'argent, ils sont prêts à tout...", "Le monde va mal", "Il est perdu celui-là...", peut-on lire entre autres en commentaires de cette publication.