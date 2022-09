Ségolène Royal virée de BFMTV ? Marc-Olivier Fogiel, patron de la chaîne, règle ses comptes

Marc-Olivier Fogiel était l'invité ce dimanche 11 septembre de C médiatique, le nouveau magazine médias de France 5 présenté par Mélanie Taravant. Le patron de BFMTV est revenu, entre autres, sur une polémique qui vise Ségolène Royal en raison de ses prises de positions controversées sur la guerre en Ukraine. Invitée de BFMTV le jeudi 1er septembre dernier, l'ex-ministre de 68 ans avait qualifié "une propagande de guerre par la peur" et avait affirmé que "s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé, on l'aurait vu". Sur le plateau de C médiatique, Marc-Olivier Fogiel a tenu à préciser le contexte : "Elle (Ségolène Royal) ne remet pas en cause que Marioupol. Elle parle de crimes de guerre en général. On a pu être aux premières loges grâce aux équipes de BFMTV qui étaient sur place puis voir les crimes de guerre tels qu'ils ont été commis."

Le lien de confiance est rompu

Consciente du déferlement médiatique, l'ex-compagne de François Hollande avait fait son mea culpa sur Twitter : "Je n'ai jamais nié les crimes de guerre et je m'excuse volontiers auprès des victimes si elles l'ont pensé", avait-elle écrit le 3 septembre dernier sur le réseau social. Toutefois, Marc-Olivier Fogiel avait sollicité Ségolène Royal afin qu'elle vienne s'expliquer sur BFMTV de ses propos maladroits mais, l'ex-adversaire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle 2007 ne s'est jamais présentée, ce que le patron de 53 ans a déploré : "Une fois cette sortie particulière, on lui a demandé de venir s'en expliquer. Elle s'était engagée à revenir, finalement elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait sur une chaîne concurrente. Mais le problème n'est pas la chaîne concurrente. Elle a été sur LCI et il y a aucun problème avec LCI. Il se trouve simplement qu'elle a planté le rendez-vous dans lequel elle était supposée venir s'expliquer."

Le mari de François Roelants a même dévoilé un énorme scoop sur le plateau de l'émission de France 5 : "J'ai décidé que le lien de confiance est rompu." Autrement dit, Ségolène Royal perd son poste de chroniqueuse sur BFMTV et c'est le patron de la chaîne en personne qui le dit !