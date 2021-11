Serena Williams assortie à sa fille Olympia, Venus et son clin d'oeil coiffure, une sortie très sylée

Les spectateurs sont invités à découvrir un nouveau biopic : La Méthode Williams (King Richard dans sa version originale), dans les salles de cinéma le 1er décembre prochain. L'avant-première du film réalisé par Reinaldo Marcus Green avec Will Smith en tête d'affiche était organisée le 14 novembre depuis le TCL Chinese Theatre.

Lors de la soirée évènement, il fallait donc logiquement compter sur le clan Williams ! Ainsi, on pu voir apparaitre sur le photocall la méga-star américaine du tennis, Serena Williams (40 ans). La triple championne du tournoi parisien de Roland-Garros était accompagnée de son mari Alexis Ohanian - le couple a été vu quelques heures plus tard dînant au restaurant Catch - et de leur petite fille, Olympia (4 ans). Mère-fille étaient d'ailleurs habillées par des tenues similaires : des combinaisons noires, sans manches, ornées de strass, des créations de David Koma. La sportive avait elle droit à une cuissarde ornée de pierres contrairement à sa jeune fille.

Au côté du couple, il fallait aussi compter sur Venus Williams (41 ans). La joueuse cinq fois championne du tournoi britannique de Wimbledon avait elle aussi choisi un look très marqué pour prendre la pose. Elle avait ainsi enfilé une robe drapée à la taille argentée de chez Bach Mai. Un look vestimentaire surtout complété par une coiffure originale : des tresses de plusieurs niveaux enfermées dans de grosses perles transparentes ou argentées et une ponytail tressée. L'oeuvre de la coiffeuse des stars Nikki Nelms qui voulait reproduire avec ces tresses perlées la célèbre coupe portée par Venus lors de son match contre Lindsay Davenport en 1999 lors de l'Open d'Australie.