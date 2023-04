Sh'ym en plein câlin avec son fils : tendre photo avec Tahoma, son "parfum à vie"

Mettez de côté les marques comme Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani ou encore Lancôme. Shy'm a trouvé son "parfum à vie", il s'agit de son fils ! Jeudi 13 avril, par le biais d'une story publiée sur son compte Instagram, la chanteuse de 37 ans a posté une adorable photo en noir et blanc sur laquelle on peut l'apercevoir en train de sentir les cheveux bouclés de son petit garçon. S'il n'est pas possible de voir les réactions des internautes puisqu'il ne s'agit pas d'une publication mais d'une story, on peut en revanche imaginer que la plupart d'entre eux ont été attendris par cette tendre image montrant mère et fils en plein câlin (voir le diaporama).

Pour rappel, il y a quelques semaines, elle montrait déjà son enfant (né le 22 janvier 2021 d'une relation que la chanteuse a toujours gardée secrète, ndlr) à ses abonnés sur le réseau social, cette fois-ci à l'aide d'une vidéo, sur laquelle on voyait la petite terreur démolir un jeu de construction. "C'est pareil chez vous aussi ?", avait-elle alors demandé à ses fans, en ajoutant des emojis qui représentent tous le même sentiment : la fatigue ! Et oui, être parent, cela demande beaucoup de temps et d'énergie.

Une angoisse qui sera là à vie

Mais cela n'est rien à côté d'une bonheur immense que cela peut apporter. "Je ressens un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. C'est quand même assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie ! Et c'est fort, c'est intense !", avait-déjà expliqué l'interprète d'Et alors à ce sujet dans l'émission Insomnie sur France.tv. En revanche, elle est désormais bourrée d'inquiétudes, notamment à l'idée qu'il arrive la moindre chose à son bébé.

"Avec cette naissance est née une angoisse qui sera là à vie mais elle n'est pas forcément négative. De cette angoisse je ne pense pas pouvoir être totalement libre comme j'ai pu l'être avant qu'il soit là. Je ne peux plus m'en foutre comme avant car maintenant, toutes mes décisions me concernant concernent aussi mon enfant", avait-elle ajouté lors de son passage dans l'émission. Un sentiment avec lequel la jolie brune doit donc vivre au quotidien.