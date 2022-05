Shakira : Mini-robe et très hauts talons, la chanteuse met le paquet à New York

Elle a fait son retour ! Alors qu'elle n'était plus apparue sur le tapis rouge depuis un petit moment, Shakira a fait un retour remarqué aux côtés de Nick Jonas. Les deux stars sont en pleine promotion d'une nouvelle émission de danse produite par NBC.

Ce lundi au Radio City Music Hall de New-York que la belle Colombienne a présenté un nouveau show intitulé Dancing with Myself. Sur tapis rouge, la compagne du footballeur Gerard Piqué a été vue avec un jean noir ultra moulant et un top très court rouge, qu'elle avait assorti avec une paire de talons très hauts. Plus tard, la bombe latine de 45 ans est apparue encore plus sexy en arborant une mini robe rouge ! La star a quitté la soirée juste après une séance photos et autographes avec ses fans. Nick Jonas n'était pas en reste puisqu'en tant que juré de l'émission, il tenait une place importante lors de la présentation du programme. L'ex vedette des Jonas Brothers ( papa depuis peu) est, en effet, montée sur scène dans un costume décontracté bleu ciel ainsi qu'avec une casquette blanche et des baskets (voir diaporama). Sur le tapis rouge, les deux stars du programme étaient accompagnées de plusieurs personnalités phares de la chaîne NBC. On a noté la présence de Christopher Meloni (New-York, unité spéciale) et de Sam Waterson (New-York, police judiciaire).

Shakira et Liza Koshy, les créatrices de Dancing with Myself, ont imaginé l'émission comme une possibilité pour des candidats de reproduire des chorégraphies tendances de Tik-Tok. "Notre travail [en tant que jurée] est de sauver les candidats dont nous considérons qu'il mérite leur place dans le show. C'est moi jugeant que The Voice", a expliqué l'interprète de Te felicito lors de son intervention. "Le spectacle n'a rien à voir avec la virtuosité. C'est plutôt sur l'expression de sa passion pour la danse et l'amour de la danse. Tu n'as pas à être un expert et la plupart des candidats ne le sont pas. Il y a des enfants, des médecins, des enseignants. Nous avons des ouvriers, des pilotes, et dentistes", a conclu la star.

Cette nouvelle émission ouverte à tous commencera à être diffusée le 31 mai prochain sur NBC. Avant peut-être une adaptation française ?