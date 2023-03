Shakira séparée de Gerard Piqué : elle s'offre un beau voyage avec ses fils, photos de la chanteuse reboostée

Shakira a décidé de prendre l'air et quand la Colombienne décide de partir, elle ne choisit pas la porte à côté ! Il faut dire que le climat est assez pesant à Barcelone, la ville où elle réside depuis plus de dix ans. C'est par amour que la chanteuse de 46 ans a décidé de s'installer en Espagne, dans la ville de son ancien amoureux, Gerard Piqué, qui a longtemps joué pour le club de la ville. Depuis juin dernier, les deux stars sont séparées, mais pour leurs deux enfants, Milan (10 ans) et Sasha (7 ans), la bomba latina a décidé de rester encore un peu en Catalogne, même si elle projette de partir vivre du côté de Miami en Floride cette année.

Depuis plusieurs mois, rien ne va plus entre Shakira et Gerard Piqué, qui se font la guerre par médias interposés. Lorsque l'artiste sort une nouvelle chanson, elle n'hésite pas à s'en prendre au tout jeune retraité du football de 36 ans. De son côté, le grand blond n'est pas en reste et il semble même prendre un malin plaisir à reprendre à son avantage les piques que lui envoie son ex. S'il a retrouvé l'amour auprès de la jeune Clara Chia (23 ans), le sportif est au coeur d'une petite polémique ces derniers jours, après qu'une vidéo de lui ait émergé sur les réseaux sociaux. Dessus, on le voit assister à une rencontre sportive et prendre la place réservée à la compagne d'un de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone.

Casquette et lunettes sur la tête, Shakira tout sourire à son arrivée

Une attitude qui n'a pas du tout plu sur les réseaux sociaux et qui contraste beaucoup avec les dernières images de l'arrivée de Shakira à New York. En effet, la Colombienne, qui s'en est même pris à la famille de son ex, a décidé de s'offrir un petit séjour dans la Grosse Pomme avec Milan et Sasha et ils ont été photographiés à leur arrivée à l'aéroport JFK le 9 mars (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Affichant un large sourire, l'interprète de Whenever, Wherever a été aperçue tenant la main de ses deux garçons, vêtue d'une doudoune et d'une casquette assorties de la marque Dolce & Gabbana, ainsi qu'une grosse paire de lunettes noires.

Un petit séjour aux États-Unis qui va sûrement faire beaucoup de bien à Shakira, loin de l'agitation barcelonaise et de son ex, Gerard Piqué !