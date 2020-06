Shanna Kress harcelée par un homme : elle dévoile des messages effrayants

Être une personnalité publique n'a pas que des avantages. Alors que la course aux followers fait rage sur les réseaux sociaux, on en oublierait presque que tout n'est pas toujours rose et sans danger sur la Toile. Shanna Kress l'a de son côté en tout cas bien compris. Lasse de recevoir des messages d'admirateurs trop fanatiques, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité établie à Miami a été forcée de mettre les points sur les "i" ce lundi 29 juin 2020.

Via sa story Instagram, elle explique être constamment harcelée par des internautes anonymes qui pensent avoir une relation privilégiée avec elle. Ces derniers vont même parfois jusqu'à envoyer des messages à ses amis, pour leur parler de leur "couple", ce qui a le don de l'effrayer. "Petite mise au point du soir. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je préfère le dire pour les garçons qui me regardent : ça me fait flipper ce genre de choses, donc arrêtez. Quand je tague des amis en story, certains vont leur parler. C'est gentil, c'est mignon, mes amis font ce qu'ils ont envie, s'ils ont envie de vous répondre ou d'échanger avec vous. Par contre, les mecs qui se tapent des conversations en pensant que je suis en couple avec eux depuis des mois, et qui m'envoient des 'bébé, tu me manques', 'pourquoi tu ne me réponds pas ?', 'Je m'inquiète pour toi'... On va se calmer ! Déjà, tu me fais peur, je ne suis pas en couple avec toi et arrête d'envoyer des trucs comme ça à mes amis ! Faut arrêter !"

Ça me fait fuir

Dans la suite de sa story, Shanna dévoile les messages d'un internaute en particulier - à retrouver dans notre diaporama -, dont l'acharnement dépasse l'entendement. L'homme en question, complètement dépendant à l'ex de Thibault, lui demande à plusieurs reprises d'accepter de lui parler, la couvrant au passage de mots d'amour un peu maladroits. "T'es ma femme, je t'aime bébé", peut-on lire notamment.

"Tous ces messages viennent de la même personne, j'en ai mis qu'une partie, c'est juste pour lui dire d'arrêter. Tu me fais flipper ! J'ai déjà eu des messages comme ça et, les garçons, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Bien au contraire ça me fait fuir, vous me faites peur, j'ai pas d'autres mots. Donc, s'il vous plaît, on peut avoir des échanges, mais je ne suis pas en couple avec toi. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis entre la peur, l'angoisse et le rire. Merci de m'aimer beaucoup, mais on va se calmer !" En espérant que ce petit recadrage sera suffisant pour calmer les ardeurs des plus accros à la jolie brune.