Shannen Doherty radieuse avec Sarah Michelle Gellar en soirée

La 9e édition des American Humane Hero Dog Awards, cérémonie récompensant "les héros des deux côtés de la laisse", organisait une soirée événement à Los Angeles le 5 octobre en présence d'adorables toutous et de quelques stars. On a ainsi pu voir Shannen Doherty et Sarah Michelle Gellar. Les heureux gagnants seront annoncés le 21 octobre lors d'une diffusion télé sur Hallmark Channel.

Remise de son cancer du sein, l'ancienne star de la série culte Charmed a repris du poil de la bête et affiche un air radieux. Shannen Doherty, que l'on sait très engagée dans la cause animale, a pris la pose avec décontraction dans un élégant ensemble blanc. L'actrice de 48 ans a notamment posé main dans la main avec sa collègue d'une autre série incontournable du petit écran, Buffy contre la vampires, à savoir Sarah Michelle Gellar. Celle-ci avait opté pour une robe en dentelle rouge.

Parmi les autres invités du jour, on a pu compter sur la présence de la jeune Ariel Winter (Modern Family), James Denton (Desperate Housewives), Kristin Chenoweth (Glee), Michelle Phillips (Côte Ouest) ou encore Vivica A. Fox (Kill Bill)...

L'association American Humane a été fondée en 1877 avec la volonté d'assurer la sécurité, le bien-être et l'aide aux animaux. Une compétition annuelle a été lancée à l'échelle du pays afin de récompenser les chiens ayant accompli des choses extraordinaires. Sept catégories ont ainsi été déterminées : Aide policière ; Aide à la personne ; Aide thérapeutique ; Aide militaire ; Aide aux recherches et au sauvetage ; Aide aux personnes à mobilité réduite et Aide aux chiens de refuge.

Après un vote public, les gagnants auront rendez-vous à Hollywood pour recevoir leur prix.

Thomas Montet