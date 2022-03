Sheila fait une grande annonce, après des mois de convalescence

En effet, en fin d'année dernière, elle avait été victime de problèmes de santé assez graves. Une péripétie qu'elle avait relatée sur ses réseaux sociaux, expliquant avoir fait une chute à vélo. "Pour moi, vous me connaissez, la fin de l'année fut agitée. Un petit tour de vélo, une chute idiote, et catastrophe... Fissure au col du fémur !" Une blessure assez grave, qui avait nécessité plusieurs semaines de soins. "Opération dimanche dernier, début d'année rock'n'roll. Je tiens à remercier tout le personnel soignant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour leur gentillesse, leur dévouement, leur efficacité et leur sourire". Un contre-temps qui l'avait obligée à annuler plusieurs concerts mais pas de quoi la freiner !

Quelques semaines plus tard, elle donnait encore de ses nouvelles à ses abonnés, expliquant devoir faire attention à elle et à sa santé. "J'aperçois enfin le bout du tunnel et a priori le soleil brille. Les ordres du professeur sont : doucement, doucement... Comme à mon habitude, j'avance à grands pas et je dois m'armer de patience pour ne pas brûler les étapes. Le plus dur est passé, et je travaille pour reprendre une activité aussi vite que possible". On l'avait tout de même aperçue dans l'émission Un flirt & Une danse, de Faustine Bollaert.

Pas de retraite annoncée, donc, pour Sheila qui continue de se produire régulièrement sur scène, comme elle le fait depuis ses débuts dans les années 60. Pendant le premier confinement, elle avait même animé une émission hebdomadaire Sheila Tea Time, sur son compte Instagram mais n'avait pas souhaité participer à la campagne de vaccination comme l'aurait souhaité le gouvernement.

La chanteuse s'occupe également de sa petite fille, Tara Rose, désormais âgée de 21 ans et à moitié orpheline depuis que son père, Ludovic Chancel (le fils de Sheila) est décédé en 2017 d'une overdose. Un drame dont l'interprète de L'Ecole est finie ne s'est jamais remise. Régulièrement, elle poste encore des photos de son fils unique. La dernière date de juillet et rendait hommage au jeune homme pour le triste anniversaire des 4 ans de sa mort. La légende était d'ailleurs bouleversante : "Tu ne me quitteras jamais...". On lui souhaite en tout cas de se remettre rapidement sur pied et de revenir le plus vite possible voir son public !