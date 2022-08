Sheryfa Luna : Cheveux blonds et bikini, la chanteuse dévoile ses nombreux tatouages !

J'ai traversé un début d'année éprouvant

Quel soulagement, pour Sheryfa Luna, d'enfin retrouver son public ! Il y a quelques mois, la jeune femme s'était absentée pendant deux mois des réseaux sociaux à cause d'un séjour à l'hôpital, l'ayant obligée à prendre beaucoup de repos. "Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée, je ne rentrerai donc pas dans les détails, précisait-elle. Mais il semble important de partager ça avec vous. J'ai traversé un début d'année éprouvant pour de multiples raisons et tout récemment, pour des raisons de santé. J'ai dû me faire opérer. J'arrive tout doucement à la fin de ma convalescence. Je me repose, je prends soin de moi et je recharge les batteries." Tout va pour le mieux, désormais, dans le meilleur des mondes...