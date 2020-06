Shy'm : Selfie en débardeur échancré et sans maquillage, à la maison

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Shy'm n'a cessé de communiquer avec les siens pendant le confinement. Sa liberté de mouvement retrouvée, elle continue de les régaler avec de nouveaux selfies charmants...

Shy'm compte plus de 820 000 abonnés Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce mardi 16 juin 2020. La chanteuse de 34 ans et héroïne de la série Profilage (diffusée sur TF1) s'est photographiée et filmée à son domicile, vêtue d'un débardeur noir échancré exposant ses jolis colliers, et d'une jupe à motifs.

"Jours soleil, Pic verts et Magnolias", écrit-elle en légende. Ses followers sont sous le charme !