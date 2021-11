Simon Baker : Déjà séparé de sa jeune compagne, repérée dans une clivante manif...

Simon Baker est célibataire. L'acteur de la série The Mentalist, qui a divorcé de sa femme Rebecca Rigg après 29 ans de mariage, avait retrouvé l'amour dans les bras d'une nouvelle conquête beaucoup plus jeune que lui : Laura May Gibbs. Mais c'est déjà terminé !

Comme le rapporte le Mail Online, Simon Baker (52 ans) et Laura May Gibbs (36 ans) ont rompu. Un porte-parole de l'acteur a confirmé la triste nouvelle mardi 9 novembre 2021. Une séparation qui date en réalité de "plusieurs mois" et s'est faite "amicalement" mais n'a été officialisée que récemment. Il semblerait que l'entourage du comédien veuille le dissocier à tout prix de l'image de la jeune femme, créatrice d'une marque de vêtements de surf, qui s'est illustrée par des prises de positions clivantes autour de la vaccination contre la Covid-19.

En effet, Laura May Gibbs, via sa marque Nagnata, avait notamment fait savoir en octobre dernier sur Instagram qu'elle ne voulait pas réouvrir sa boutique de Byron Bay, tant que les clients non vaccinés ne pouvaient pas venir y faire du shopping légalement ; l'Australie a imposé des mesures très stricts à la population dans la lutte contre le coronavirus avec des frontières fermées très longtemps, des confinements à rallonge etc. Outre cette prise de position, Laura May Gibbs a surtout été vue dimanche 7 novembre à une manifestation anti-vaccins à la frontière entre les états du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. On comprend mieux pourquoi un porte-parole de l'acteur a donc tenu à clarifier la situation sur leur relation.

Simon Baker et Laura May Gibbs, qui avaient officialisé leur romance en mars dernier, n'avaient plus été vus ensemble depuis le mois d'août, lors d'une virée à la plage à Byron Bay. C'est d'ailleurs au même endroit qu'ils avaient été aperçus pour la première fois ensemble en février. On découvrait alors que l'acteur du Diable s'habille en Prada avait retrouvé l'amour après l'annonce de son divorce d'avec Rebecca Rigg, survenu en avril 2020 selon Fox News.