Simon Castaldi victime d'une coûteuse mésaventure : il s'emporte et multiplie les insultes

Simon Castaldi aurait certainement préféré s'exprimer pour une toute autre raison. Mais le début de semaine a bien mal commencé pour le candidat de télé-réalité de 21 ans. En effet, de retour chez lui en région parisienne après avoir tourné la nouvelle saison des Apprentis aventuriers avec sa chérie Adixia, Simon a eu la mauvaise surprise de retrouver sa voiture vandalisée.

En story Instagram dans la journée de lundi 18 avril 2022, il a fait part de son désarroi sans aucune retenue. "Les gros fils de p*** qui ont rayé ma caisse à la garde de Nogent-sur-Marne vous êtes des grosses merdes", a-t-il lâché. Et de poursuivre en dévoilant les dégâts flagrants sur son véhicule (voir notre diaporama) : "Je suis choqué, je suis comme un ouf... C'est des coups de clefs, ce fils de p*** est remonté comme ça, cette grosse merde".

Au lendemain, Simon Castaldi était toujours aussi dépité. "Je ne m'en remets pas. Le pire c'est qu'hier en plus, j'ai vu deux mecs, je suis sûre que c'est eux parce que je me suis garé, ils m'ont guetté, je pense qu'ils m'ont reconnu ou je ne sais pas... J'y ai pensé, je me suis demandé si je ne devais pas bouger et puis après je me suis dit que ce n'était pas grave, on était en pleine journée. C'est quand même ma ville, j'ai grandi ici, je sais que ce n'est pas le ghetto non plus. Et quand je suis revenu de chez mon pote, j'ai vu ça...", a-t-il confié.

Pour ne rien arranger, le fils de Benjamin Castaldi reçoit des messages très désagréables et malveillants de la part des internautes. "Je vois beaucoup de gens me souhaiter du courage mais il y en a quand même qui disent : 'Bien fait', 'C'est pas grave, il y a papa qui paye tout...' Mais bande de chiens, vous croyez que c'est qui qui paye la voiture ? C'est ma voiture, c'est à mon nom ! C'est moi qui paye bande de connards !", s'est-il emporté.

C'est également de sa poche que le jeune homme devra payer au prix fort les réparations occasionnées. "J'ai une voiture qui coûte chère, là j'en ai pour 1 200 balles je pense, vous vous rendez-compte ?", s'est-il désolé, envisageant par ailleurs d'aller porter plainte.