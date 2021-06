Simon Porte Jacquemus : Le créateur de mode s'est fiancé !

Dans une interview accordée au site Vogue.fr, Marco Maestri était revenu sur sa première rencontre avec Simon Porte Jacquemus et le début de leur romance, en 2018. "Simon a décidé de shooter mon frère [le rugbyman Yoann Maestri, joueur du Stade français, NDLR] pour ses premières images de l'homme Jacquemus et Yoann lui a beaucoup parlé de moi. À son retour de Marseille, nous avons décidé de déjeuner ensemble...", avait confié Marco Maestri. Depuis ce déjeuner, les deux hommes vivent une histoire d'amour ensoleillée, dont ils n'hésitent pas à partager quelques clichés souvenirs sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, leurs publications suscitent parfois des réactions haineuses. Simon Porte Jacquemus les a encore dénoncées en janvier dernier, en écrivant : "Beaucoup d'insultes et de gens qui se désabonnent après la publication de la photo où j'embrasse mon compagnon. On en est toujours vraiment là ? L'amour gagne toujours. Je vais continuer de partager l'amour et le bonheur !! Et plus encore. Je suis fier".